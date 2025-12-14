Papa Leone XIV riceve una BMW iX60: la cerimonia ufficiale in Vaticano

l BMW Group ha consegnato al Santo Padre una BMW iX60. La cerimonia è stata effettuata, alla presenza di Sua Santità, dal CEO di BMW AG Oliver Zipse e da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Ammini...

l BMW Group ha consegnato al Santo Padre una BMW iX60. La cerimonia è stata effettuata, alla presenza di Sua Santità, dal CEO di BMW AG Oliver Zipse e da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A.

.Erano presenti in rappresentanza della Casa di Monaco anche Bernhard Kuhnt, Head of Region Europe e Maximilian Schoeberl, Executive Vice President Comunicazione, Politica e Corporate di BMW AG.

“Abbiamo avuto il privilegio di consegnare a Papa Leone XIV una BMW iX60 perché testimonia il nostro approccio volto alla tutela ambientale, tema che sappiamo essere molto importante per il Santo Padre e nel quale noi crediamo profondamente”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia.