Parcheggiatori abusivi a Catania: sanzionati un residente a Misterbianco e uno a Paternò

Nell’ambito dei controlli dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e l’illegalità diffusa e, in particolare, nel centro storico e nella zona del Lungomare Ognina, teatro...

Nell’ambito dei controlli dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e l’illegalità diffusa e, in particolare, nel centro storico e nella zona del Lungomare Ognina, teatro della movida catanese, i militari della Stazione di Catania Piazza Dante e del Nucleo Operativo della Compagnia hanno effettuato uno specifico servizio, per garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno scorto due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili, intenti nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatori abusivi.

Il primo, un 33enne, di origini straniere residente a Piazza Armerina, è stato sorpreso in piazza Borsellino-Alcalà, intento ad agevolare la manovra di posteggio degli automobilisti in cambio di denaro, nonostante fosse già stato sorpreso in altre occasioni a svolgere la predetta attività illecita.

Analoga situazione per un 56enne residente a Misterbianco, fermato in piazza San Placido, anch’egli recidivo nell’attività di parcheggiatore abusivo che, al momento del controllo, stava svolgendo in piazza Tricolore in zona Lungomare Ognina.

Per entrambi, dunque, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è scattata la denuncia penale, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada e dell’art. 650 del Codice Penale.

E’ stato sanzionato amministrativamente un 26enne messinese, residente a Paternò, perché sorpreso, in via Lavandaie, a fornire istruzioni di parcheggio ad alcuni automobilisti.

Le attività mirate al contrasto dell’abusivismo commerciale hanno portato i militari dell’Arma in via Luigi Sturzo dove hanno trovato una bancarella abusiva, ricolma di maglioni e pantaloni con loghi contraffatti, riconducibile ad un soggetto che alla vista dei Carabinieri si è repentinamente allontanato.

Successivamente i capi di abbigliamento, 118 maglioni e 61 pantaloni con loghi contraffatti di noti brand di abbigliamento sono stati sequestrati.

Complessivamente, durante il servizio, sono stati controllati una dozzina di veicoli ed una trentina di persone.

Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 12.000 euro, per violazioni al Codice della Strada per 3 automobilisti trovati alla guida di veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria e due sprovvisti della patente di guida. Tre veicoli sono stati sottoposti a sequestro.