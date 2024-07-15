PARCO DEL SOLE IN DEGRADO: PUBBLICHIAMO LA SEGNALAZIONE DI UN GENITORE

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione ricevuta riguardo lo stato di abbandono del Parco del Sole."Vorrei portare all'attenzione di tutti la situazione deplorevole in cui versa il Parco del...

"Vorrei portare all'attenzione di tutti la situazione deplorevole in cui versa il Parco del Sole. Ieri pomeriggio, mentre portavo i miei figli a giocare, ho scattato alcune foto che mostrano chiaramente lo stato di degrado del parco. Ovunque si possono vedere rifiuti di ogni tipo, compresi vetri sparsi, che rappresentano un grave pericolo soprattutto per i bambini che frequentano l'area.

Capisco che l'inciviltà di alcune persone è oramai nota a tutti, ma è evidente che non si effettuano pulizie e manutenzione del verde da settimane.

È inaccettabile che un luogo destinato al divertimento e al relax delle famiglie sia ridotto in queste condizioni.

Chiedo alle autorità competenti di intervenire immediatamente per ripristinare la pulizia e la sicurezza del Parco del Sole. Non possiamo permettere che un bene comune così importante venga trascurato a tal punto."