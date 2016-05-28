Parco Nebrodi: scoperto macello illegale

Un macello clandestino è stato scoperto dai carabinieri del Comando provinciale di Enna durante controlli disposti nel comprensorio dopo l'attentato del 18 maggio scorso al presidente del Parco dei Ne...

Un macello clandestino è stato scoperto dai carabinieri del Comando provinciale di Enna durante controlli disposti nel comprensorio dopo l'attentato del 18 maggio scorso al presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.

I militari, con unità cinofile antidroga e per la ricerca di armi provenienti dal Nucleo Cinofili di Nicolosi (Catania), hanno setacciato il territorio tra i comuni di Troina, Centuripe e Regalbuto impiegando oltre 70 uomini.

Il locale per la macellazione clandestina, con all'interno ovini e bovini già sezionati, è stato trovato, insieme a cartucce caricate a pallettoni illegalmente detenute, nell'abitazione rurale di un 44enne di Tortorici.

Il locale è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato. Un allevatore 68 anni residente in una contrada rurale di Regalbuto è stato arrestato perché trovato in possesso di un automezzo risultato rubato nel Catanese nel 2013, numerosi ricambi di auto e perchè la sua azienda agricola era allacciata abusivamente alla rete elettrica. (ANSA)