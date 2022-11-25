PARENTI BLOCCATI DAL MALTEMPO, A FAVIGNANA ZIA ROSINA FESTEGGIA I 101 ANNI CON I CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno trascorso un pò di tempo a casa di Rosa Giangrasso, in occasione del suo 101esimo compleanno. Zia Rosina, la più anziana tra gli abitanti delle Egadi, r...

I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno trascorso un pò di tempo a casa di Rosa Giangrasso, in occasione del suo 101esimo compleanno. Zia Rosina, la più anziana tra gli abitanti delle Egadi, riceve spesso la visita dei Carabinieri dell'isola che, sapendo che vive da sola vanno a trovarla per assicurarsi che stia bene chiedendo se le serve assistenza.

La donna, in un giorno così importante, era rimasta da sola in quanto per le avverse condizioni meteo sono stati interrotti i collegamenti marittimi e i parenti non avevano potuto raggiungere l'isola per fare festa con lei.

Il Comandante di Stazione ha pertanto deciso di festeggiare il compleanno dell'ultracentenaria con una bella torta che i militari hanno provveduto a preparare in caserma visto che in questo periodo dell'anno e considerato il maltempo non c'era la disponibilità di trovare un bar-pasticceria aperto sull'isola.

Inutile sottolineare la felicità della Zia Rosina che ha potuto così soffiare le sue 101 candeline con coloro che sono ormai il suo punto di riferimento per qualsiasi esigenza.