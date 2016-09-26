Pari per il Real Paternò, tre punti per la Paternese (Paternò Calcio)
Il riepilogo della giornata calcistica
95047.it Buon pari per il Real Città di Paternò e ottimo debutto per il Paternò Calcio: per le formazioni calcistiche paternesi si è trattato di un buon week-end. Di seguito, risultati, classifiche e prossimo turno.
CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE D
RISULTATI:
Città di Mascalucia-Città di Ragusa 0-9
Real Siracusa Belvedere-Atletico Catania 1-1
Santa Croce-Sporting Trecastagni 3-0
Adrano-Rinascitaenetina 2-1
Aquile Calatine-Calcio Vittoria 0-1
Città di Aci Sant’Antonio-Sporting Euboea 2-2
Dagata-Megara 0-0
Marina di Ragusa-Real Città di Paternò 1-1
CLASSIFICA:
Città di Ragusa 7
Atletico Catania 7
Santa Croce 6
Calcio Vittoria 6
Dagata 5
Real Siracusa Belvedere 5
Marina di Ragusa 4
REAL CITTA’ DI PATERNO’ 4
Adrano Calcio 4
Sporting Trecastagni 4
Sporting Eubea 3
Rinascitaenetina 2
Megara 2
Città Aci di Sant’Antonio 2
Aquile Calatine 1
Città di Mascalucia 0
DOMENICA PROSSIMA ALLE ORE 15.30 REAL CITTA' DI PATERNO'- Real Siracusa Belvedere
RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO, in PRIMA CATEGORIA:
Pompei-Libertas Aci Real 1-2
Atletico Francavilla-Atletico Messina 0-0
Città di Francavilla-Sporting Club Messina 0-1
PATERNESE (PATERNO’ CALCIO)-Piedimonte Etneo 3-1
Sant’Alessio-Atletico Fiumefreddo 0-1
F24 Messina-Robur 2-2
Russo Sebastiano-Valdinisi 1-1
Classifica:
PATERNESE (PATERNO’ CALCIO) 3
Libertas Aci Real 3
Atletico Fiumefreddo 3
Sporting Club Messina 3
Valdinisi 1
Atletico Villafranca 1
Atletico Messina 1
F24 Messina 1
Robur 1
Russo Sebastiano 1
Pompei 0
Città di Villafranca 0
Sant’Alessio 0
Piedimonte 0
DOMENICA PROSSIMA ALLE ORE 15.30 Valdinisi-PATERNESE (PATERNO’ CALCIO)