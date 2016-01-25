Pari Real, vittoria per il Paternò Volley

Il riepilogo della domenica sportiva paternese

95047.it Pari casalingo per il Real Paternò che in casa, al “Falcone-Borsellino” impatta 1-1 contro il Real Aci. La formazione di casa guadagna un punto che, se da una parte fa comunque classifica, dall’altra lascia l’amaro in bocca per aver perso l’opportunità di cogliere l’intera posta in palio. I paternesi raggiungono quota 18 punti in graduatoria nel campionato di promozione e nel prossimo turno si recheranno a Pachino (terz’ultimo in graduatoria con 16 punti).

Per la pallavolo, chiude nel migliore dei modi il girone d'andata il Paternò Volley, che va a vincere sul campo del Mascalucia con un netto 3-0 (17-25, 11-25, 18-25). È il secondo successo consecutivo per la squadra del presidente Francesco Sgambellone, che analizza così il match: "È una vittoria meritata, che dà fiducia in vista del girone di ritorno, con l'obiettivo in primavera di rientrare nei play-off, che sono il nostro obiettivo. Adesso massima concentrazione per la sfida di domenica prossima, valida per i quarti di finale di Coppa Sicilia contro la Liberamente Aci Catena: ci teniamo ad andare lontano anche in questa competizione".