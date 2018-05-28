PARIGI: Bimbo penzola nel vuoto, uomo scala l'edificio in pochi secondi e lo salva - IL VIDEO

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto questa mattina all'Eliseo il giovane maliano immigrato sans-papier, Mamoudou Gassama, che sabato sera ha scalato un palazzo salvando un bambino di...

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto questa mattina all'Eliseo il giovane maliano immigrato sans-papier, Mamoudou Gassama, che sabato sera ha scalato un palazzo salvando un bambino di 4 anni sospeso nel vuoto. Macron ha annunciato che il giovane sarà "naturalizzato francese" e sarà arruolato nei pompieri. Gassama, 22 anni, arrivato in Francia nel settembre scorso, ha incontrato il presidente all'Eliseo, ed è stato ricevuto da solo: "tutti i suoi documenti saranno regolarizzati", ha assicurato la presidenza. Mamoudou Gassama ha ricevuto una medaglia e un diploma che attesta la "riconoscenza della Repubblica francese" per il suo gesto. Macron ha annunciato sulla sua pagina Facebook che il giovane - soprannominato ormai da tutti Spiderman per l'abilità mostrata nel salire sulla facciata del palazzo - entrerà a far parte del corpo dei Pompieri di Parigi, che sono "pronti ad accoglierlo".

Il gesto ha suscitato un'emozione enorme nel paese. Il maliano si stava recando in un bar per seguire la finale di Champions League quando ha visto il piccolo sospeso al 4 piano.

Con una serie di balzi, passando da un balcone all'altro, è riuscito ad afferrarlo e a metterlo in salvo. Sembra che il piccolo fosse stato lasciato solo in casa dai genitori.

E' stato affidato all'ufficio per la protezione dei minori, mentre il padre è in stato di fermo.

https://youtu.be/mBwAMTtW4Sk