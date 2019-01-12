PARIGI: Esplosione per una fuga di gas: 3 morti. Feriti 3 italiani: grave una Trapanese

E’ una giovane di Trapani l’italiana rimasta ferita nell’esplosione di questa mattina a Parigi. Secondo quanto riferisce l’Ansa, la ragazza lavora come cameriera in un hotel vicino al luogo dell’esplo...

E’ una giovane di Trapani l’italiana rimasta ferita nell’esplosione di questa mattina a Parigi. Secondo quanto riferisce l’Ansa, la ragazza lavora come cameriera in un hotel vicino al luogo dell’esplosione.

Si chiama Angela Grignano. La ragazza si trovava proprio accanto alla boulangerie esplosa, in rue de Trevise, nell’hotel Ibis dove lavora come cameriera.

I familiari sono stati contattati dalle autorità consolari di Parigi che si sono messe a disposizione dei parenti e delle persone coinvolte nell’esplosione.

L’esplosione è avvenuta nel quartiere dell’Operà a causa di una fuga di gas in un panificio. Drammatico il bilancio: 2 vigili del fuoco sono morti mentre 34 persone sono rimaste ferite fra cui la giovane siciliana.

“Forza Angela mia” e ancora “dajee beddra” e “Forza Angela”. Sono messaggi semplici ma allo stesso tempo forti e carichi di patos quelli che stanno comparendo sulla èpagina facebook di Angela Grignano la giovane trapanese ferita nell’espolosione di oggi a Parigi.

La ragazza lavora all’Hotel iblis nel quartiere dell’Operà di parigi. stava lavorando quando si è verificata l’esplosione nel forno panetteria che sorge quasi al fianco dell’Hotel. Una esplosione dovuta, probabilmente, ad una fuga di gas.