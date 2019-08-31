PARMITANO DALLO SPAZIO FOTOGRAFA IL TRAMONTO SUL MAR MEDITERRANEO, SULLO SFONDO LA SICILIA
"L’alchimia del tramonto trasforma il mar Mediterraneo in oro fuso".
Scrive così Luca Parmitano pubblicando su Twitter un nuovo scatto realizzato dallo Spazio.
Oltre al mar Mediterraneo, dalla foto è possibile riconoscere anche la Grecia, la Sicilia e l'Italia del Sud.
Pochi giorni fa, l'astronauta siciliano - impegnato nella missione Beyond - aveva documentato dall'alto anche gli incendi dolosi scoppiati nella foresta amazzonica, mostrando il fumo "visibile per migliaia di chilometri", aveva poi spiegato sempre sui social.