PARMITANO DALLO SPAZIO FOTOGRAFA IL TRAMONTO SUL MAR MEDITERRANEO, SULLO SFONDO LA SICILIA

A cura di Redazione Redazione
31 agosto 2019 08:09
News
"L’alchimia del tramonto trasforma il mar Mediterraneo in oro fuso".

Scrive così Luca Parmitano pubblicando su Twitter un nuovo scatto realizzato dallo Spazio.

Oltre al mar Mediterraneo, dalla foto è possibile riconoscere anche la Grecia, la Sicilia e l'Italia del Sud.

Pochi giorni fa, l'astronauta siciliano - impegnato nella missione Beyond - aveva documentato dall'alto anche gli incendi dolosi scoppiati nella foresta amazzonica, mostrando il fumo "visibile per migliaia di chilometri", aveva poi spiegato sempre sui social.

 

