PARROCCHIA SAN BIAGIO – FESTA DELLA SANTITÁ (sabato)

Sabato 31Ore 8,00: Esposizione delle reliquie. S. Rosario.(Beato card. Giuseppe Benedetto Dusmet, S. Barbara, Beata Madre Speranza di Gesù, S. Biagio e S.Lucia)Ore 8,30: Lodi e S. Messa.Ore 16,30: Inc...

31 ottobre 2015 13:04
Sabato 31

Ore 8,00: Esposizione delle reliquie. S. Rosario.

(Beato card. Giuseppe Benedetto Dusmet, S. Barbara, Beata Madre Speranza di Gesù, S. Biagio e S.Lucia)

Ore 8,30: Lodi e S. Messa.

Ore 16,30: Incontro con tutti i ragazzi del cammino di Iniziazione Cristiana, del dopo Cresima, del Gruppo Giovani e di tutti i giovani della parrocchia. Saluto del parroco e momento di preghiera.

Ore 17,00: Inizio della 1ª “Olimpiadi dei santi” con tanti giochi e attività preparati dal gruppo giovani e dagli scout Paternò 1°.

Ore 18,30: Festa della santità e degustazione di dolci tipici.

Ore 19,00: Recita del S. Rosario.

Ore 19,30: S. Messa prefestiva.

Ore 21,00: Esposizione del SS. Sacramento e recita dei Vespri.

Ore 23,30: Compieta e Benedizione Eucaristica.

