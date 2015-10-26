Parrocchia San Biagio - FESTA DELLA SANTITÁ dal 26 al 31 Ottobre 2015

95047

FESTA DELLA SANTITÁ dal 26 al 31 Ottobre 2015

26 ottobre 2015 20:26
Lunedì 26

Ore 16,00: Esposizione della reliquia del Beato card. Giuseppe Benedetto Dusmet. Incontro di catechesi sulla figura del card. Dusmet con i ragazzi della 3ª tappa.

Ore 18,30: Recita del S. Rosario.

Ore 19,00: Celebrazione eucaristica e benedizione con la reliquia.

Martedì 27

Ore 8,00: Esposizione della reliquia di S. Barbara proveniente dalla parrocchia S. Barbara di Paternò. Recita del S. Rosario

Ore 8,30: Lodi e S. Messa. Benedizione con la reliquia. La reliquia resterà esposta alla venerazione dei fedeli fino alle ore 18,00.

Ore 16,00: Incontro di catechesi sulla figura di S. Barbara con i ragazzi della 5ª tappa e adolescenti

Mercoledì 28

Ore 8,00: Esposizione della reliquia della Beata Madre Speranza di Gesù. Recita del S. Rosario

Ore 8,30: Lodi e S. Messa. Benedizione con la reliquia. La reliquia resterà esposta alla venerazione dei fedeli per tutto il giorno.

Ore 16,00: Incontro di catechesi sulla figura di Madre Speranza con i ragazzi della 4ª tappa.

Giovedì 29

Ore 8,00: Esposizione della reliquia di S. Biagio. Recita del S. Rosario.

Ore 8,30: Lodi e S. Messa. A seguire Adorazione Eucaristica fino alle 10,00. La reliquia resterà esposta alla venerazione dei fedeli per tutto il giorno.

Ore 10,30: Disponibilità per le confessioni

Ore 16,00: Incontro di catechesi sulla figura di S. Biagio con i ragazzi della 2ª tappa.

Ore 17,30: "Con S. Biagio adoriamo Gesù Eucarestia". Adorazione Eucaristica animata dai ragazzi della 4ª tappa.

Ore 18,00: Disponibilità per le confessioni.

Ore 18,15: Adorazione Eucaristica personale e silenziosa.

Ore 19,15: Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica.

Venerdì 30

Ore 8,00: Esposizione della reliquia di S. Lucia proveniente dalla Chiesa Madre di Belpasso. Recita del S. Rosario.

Ore 8,30: Lodi e S. Messa. Benedizione con la reliquia. La reliquia di S. Lucia resterà esposta alla venerazione dei fedeli per tutto il giorno.

Ore 17,30: Incontro di catechesi sulla figura di S. Lucia con i ragazzi dei gruppi Dopo Cresima.

Ore 18,30: Recita del S. Rosario.

Ore 19,00: S. Messa

Sabato 31

Ore 8,00: Esposizione delle reliquie. S. Rosario.

Ore 8,30: Lodi e S. Messa.

Ore 16,30: Incontro con tutti i ragazzi del cammino di Iniziazione Cristiana, del dopo Cresima, del Gruppo Giovani e di tutti i giovani della parrocchia. Saluto del parroco e momento di preghiera.

Ore 17,00: Inizio della 1ª "Olimpiadi dei santi" con tanti giochi e attività preparati dal gruppo giovani e dagli scout Paternò 1°.

Ore 18,30: Festa della santità e degustazione di dolci tipici.

Ore 19,00: Recita del S. Rosario.

Ore 19,30: S. Messa prefestiva.

Ore 21,00: Esposizione del SS. Sacramento e recita dei Vespri.

Ore 23,30: Compieta e Benedizione Eucaristica.

L'equipe di pastorale Giovanile

Il parroco

P. Enzo Algeri

