PARROCCHIA SAN BIAGIO: GIORNATA EUCARISTICA - FOTO

A cura di Redazione
25 giugno 2017 09:41
PARROCCHIA SAN BIAGIO: GIORNATA EUCARISTICA - PROGRAMMA
24 GIUGNO 2017
- Ore 19,00: Solenne Celebrazione Eucaristica nel Cortile della Parrocchia. I Canti saranno animati dal Coro Parrocchiale.
- Seguirà la processione con il SS. Sacramento, per le seguenti vie: Giaconia, Via Busacca, P.zza Tricolore, Via Estonia, Via Mondello,Via Lituania, Via Sardegna, Via Dalmazia, Corso Sicilia, Via Istria, Via Sardegna,Via Nuoro, Corso Sicilia, Via Cagliari,Via Sardegna, Via Estonia, Via Mondello,Via De Luca Giulia, ed ingresso in chiesa.
- Nel Sagrato della chiesa ci sarà la tradizionale "infiorata" realizzata dal gruppo Scout Paternò 1