PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO: AL VIA I FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO DEI GIOVANI

PROGRAMMA

Domenica 26 Gennaio

Ore 9,00: Presso il cortile dell’Oratorio inizio di “Una Domenica con Don Bosco”: Giochi, Balli, Divertimento e tante sorprese per i bambini e ragazzi. L’evento è organizzato dalla Pastorale Giovanile della Parrocchia.

Ore 11,00: Celebrazione Eucaristica animata dai partecipanti di “Una Domenica con Don Bosco”

Ore 15,00: Nel cortile spettacolo e animazione a cura di “Frank Magic” per i bambini e ragazzi partecipanti alla “Una domenica con Don Bosco”

Giovedì 30 Gennaio

Vigilia della Solennità

Ore 19,00: Concerto della Big Band dell’Associazione Musicale “Ethos” di Paternò, diretta dal M° Salvatore Pino.

Venerdì 31 Gennaio

Solennità di San Giovanni Bosco

Ore 8,00: Lo Scampanio festoso e lo sparo di colpi a cannone, annunciano il glorioso giorno dedicato al nostro patrono

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della preghiera a S. Giovanni Bosco

Ore 9,00: S. Messa presieduta dal Parroco e benedizione delle tradizionali “rosette con la mortadella” di don Bosco

Ore 11,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. J. Miguel Sànchez, Rettore del Santuario “S. Maria della Consolazione” di Paternò con la partecipazione delle scolaresche del: 3° Circolo Didattico “Aldo Moro”; Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” e Istituto Comprensivo “G. B. Nicolosi”

Ore 16,00: Sfilata per le vie della parrocchia del gruppo di Sbandieratori “Antica Ibla Major” di Paternò

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della preghiera a S. Giovanni Bosco

Ore 18,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eminenza Rev.ma Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo emerito di Palermo. La celebrazione sarà animata dai gruppi parrocchiali. Il servizio liturgico sarà curato dai ministranti e i canti dalla “Corale Magnificat” diretta dal M° Giuseppe Caccetta.

A conclusione della Celebrazione Eucaristica, ci recheremo in P.zza della fraternità dove l’esibizione del gruppo Sbandieratori “Antica Ibla Major” di Paternò e lo spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta “Fuochi SRL” dei F.lli Chiarenza di Belpasso, concluderanno questo giorno solenne.

Sabato 1 Febbraio - Chiusura dei Festeggiamenti

Ore 15,30: Presso P.zza S. Barbara arrivo dei pellegrini di Agira e visita del Centro Storico

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev. Sac Giuseppe La Giusa, Priore Prevosto Parroco della Reale Abazia di S. Filippo di Agira in Agira (En).

Ore 19,30: 3ª rassegna di cori “San Giovanni Bosco”.

Parteciperanno le corali:

1. “Gruppo Canto Serale” della chiesa Abbazia di S. Filippo di Agira diretta dal Maestro Filippo Grassia

2. “Associazione Musicale Cristo Re” di Belpasso diretta dal Maestro Mauro Di Mauro.

3. Piccolo coro “Maria Ausiliatrice” curato da Denise Fazio, Simona Rinina e Antonino Cifalinò, insieme alla Corale “Magnificat” della parrocchia S. Giovanni Bosco, diretta dal M° Giuseppe Caccetta.

I festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco si concluderanno con il tradizionale inno “Giù dai colli” eseguito dalle corali unificate

Mercoledì 19 Febbraio

Ore 18,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana nel I Anniversario della morte di P. Pasquale Randazzo 1° Parroco. La celebrazione sarà animata dai gruppi parrocchiali. Il servizio liturgico sarà curato dai ministranti e i canti dalla “Corale Magnificat” diretta dal M° Giuseppe Caccetta

Ore 19,00: Inaugurazione e benedizione della “Biblioteca Parrocchiale Padre Randazzo” realizzata grazie ai libri donati dal compianto parroco e dalle donazioni dei fedeli.

Durante il periodo dei festeggiamenti:

- Degustazione dei “Biscotti di don Bosco”

- Pesca Sicura di Beneficenza

- Il 31 Gennaio distribuzione delle “Rosette con la mortadella”

- Visita agli infermi della parrocchia da parte del coro “Maria Ausiliatrice”

- Dal 3 al 18 Febbraio, presso il cortile dell’Oratorio: 1° Memorial “Padre Randazzo”, torneo di calcetto. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 19,00 alle ore 21,00.

Si ringraziano:

- La polizia Municipale per il Servizio d’Ordine

- I fedeli e le attività commerciali che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione dei festeggiamenti.

- I Componenti del Comitato Festeggiamenti, che con il loro impegno hanno permesso la realizzazione della festa

- I Ministranti, lettori, cori della parrocchia per l’animazione liturgica

- L’illuminazione sarà curata dalla ditta “EuroLux” di S. Giovanni La Punta.

- L’addobbo floreale nei giorni della festa sarà curato “Nc Flowers” di Cavallaro Antonino, Paternò.

La Parrocchia declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone. Il seguente programma potrà subire delle modifiche.

Paternò 06 Gennaio 2020 – Solennità dell’Epifania

Con approvazione ecclesiastica

Mons. Salvatore Genchi

Vicario Generale

Il Comitato per i festeggiamenti Il Parroco

Sig. Mario Consalvo Sac. Maurizio can. Pagliaro