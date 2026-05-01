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Parrucchieri, estetisti e profumerie: dal 1° maggio cambiano le regole. In vigore nuovi divieti UE su smalti e cosmetici

Parrucchieri, estetisti e profumerie: dal 1° maggio cambiano le regole. In vigore nuovi divieti UE su smalti e cosmetici

A cura di Redazione Redazione
01 maggio 2026 19:52
Parrucchieri, estetisti e profumerie: dal 1° maggio cambiano le regole. In vigore nuovi divieti UE su smalti e cosmetici -
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Dal 1° maggio 2026 cambia il mondo dei cosmetici. Una nuova normativa europea introduce restrizioni e divieti su diverse sostanze utilizzate in prodotti di uso quotidiano come smalti, profumi, creme e dentifrici.

L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza per i consumatori, limitando l’impiego di componenti considerate potenzialmente dannose per la salute.

💅 Smalti e gel: stop all’effetto “argento”

Tra le novità più evidenti c’è il divieto dell’utilizzo dell’argento (CI 77820) in alcuni prodotti per unghie.

In particolare, non potranno più essere venduti né utilizzati:

  • smalti con effetto metallico

  • gel UV per ricostruzione unghie

  • prodotti per nail art con glitter argentati

Una rivoluzione per centri estetici e appassionate di manicure, che dovranno dire addio a molti effetti “specchio” e brillanti.

🌸 Profumi e cosmetici: fragranze più leggere

Cambiamenti anche per profumi, creme e prodotti per l’igiene orale.

Alcune sostanze molto diffuse nelle fragranze, come l’Hexyl Salicylate, saranno fortemente limitate:

  • riduzione nei profumi

  • concentrazioni più basse in shampoo e creme

  • quasi eliminazione in dentifrici e collutori

Il risultato? Prodotti meno intensi ma più sicuri, con minore rischio di allergie e irritazioni.

🧴 Nuovi limiti anche per conservanti e spray

La normativa introduce restrizioni anche su altri ingredienti:

  • vietati alcuni conservanti in spray e aerosol

  • limiti più severi in diversi cosmetici

Le aziende hanno già iniziato a riformulare i prodotti per adeguarsi alle nuove regole.

💇‍♀️ Parrucchieri ed estetisti: cosa cambia

Dal 1° maggio anche i professionisti del settore dovranno adeguarsi:

  • stop all’utilizzo di prodotti non conformi

  • sostituzione delle scorte fuori norma

  • introduzione di nuove linee aggiornate

Nei saloni si noteranno subito le differenze, soprattutto nel settore unghie e profumeria.

🧠 Cosa devono sapere i consumatori

Per chi utilizza questi prodotti ogni giorno:

  • non è necessario buttare subito quelli già acquistati

  • ma molti articoli spariranno gradualmente dagli scaffali

  • altri saranno venduti con nuove formule

Si tratta di un cambiamento importante, che punta a garantire maggiore tutela della salute nel lungo periodo.

🔎 Una rivoluzione silenziosa

Il cambiamento non sarà immediatamente visibile per tutti, ma nel giro di pochi mesi il mercato dei cosmetici subirà una vera trasformazione.

Meno sostanze a rischio, formule più delicate e maggiore attenzione alla sicurezza: è questa la direzione intrapresa dall’Unione Europea.

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