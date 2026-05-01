Parrucchieri, estetisti e profumerie: dal 1° maggio cambiano le regole. In vigore nuovi divieti UE su smalti e cosmetici
Parrucchieri, estetisti e profumerie: dal 1° maggio cambiano le regole. In vigore nuovi divieti UE su smalti e cosmetici
Dal 1° maggio 2026 cambia il mondo dei cosmetici. Una nuova normativa europea introduce restrizioni e divieti su diverse sostanze utilizzate in prodotti di uso quotidiano come smalti, profumi, creme e dentifrici.
L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza per i consumatori, limitando l’impiego di componenti considerate potenzialmente dannose per la salute.
💅 Smalti e gel: stop all’effetto “argento”
Tra le novità più evidenti c’è il divieto dell’utilizzo dell’argento (CI 77820) in alcuni prodotti per unghie.
In particolare, non potranno più essere venduti né utilizzati:
smalti con effetto metallico
gel UV per ricostruzione unghie
prodotti per nail art con glitter argentati
Una rivoluzione per centri estetici e appassionate di manicure, che dovranno dire addio a molti effetti “specchio” e brillanti.
🌸 Profumi e cosmetici: fragranze più leggere
Cambiamenti anche per profumi, creme e prodotti per l’igiene orale.
Alcune sostanze molto diffuse nelle fragranze, come l’Hexyl Salicylate, saranno fortemente limitate:
riduzione nei profumi
concentrazioni più basse in shampoo e creme
quasi eliminazione in dentifrici e collutori
Il risultato? Prodotti meno intensi ma più sicuri, con minore rischio di allergie e irritazioni.
🧴 Nuovi limiti anche per conservanti e spray
La normativa introduce restrizioni anche su altri ingredienti:
vietati alcuni conservanti in spray e aerosol
limiti più severi in diversi cosmetici
Le aziende hanno già iniziato a riformulare i prodotti per adeguarsi alle nuove regole.
💇♀️ Parrucchieri ed estetisti: cosa cambia
Dal 1° maggio anche i professionisti del settore dovranno adeguarsi:
stop all’utilizzo di prodotti non conformi
sostituzione delle scorte fuori norma
introduzione di nuove linee aggiornate
Nei saloni si noteranno subito le differenze, soprattutto nel settore unghie e profumeria.
🧠 Cosa devono sapere i consumatori
Per chi utilizza questi prodotti ogni giorno:
non è necessario buttare subito quelli già acquistati
ma molti articoli spariranno gradualmente dagli scaffali
altri saranno venduti con nuove formule
Si tratta di un cambiamento importante, che punta a garantire maggiore tutela della salute nel lungo periodo.
🔎 Una rivoluzione silenziosa
Il cambiamento non sarà immediatamente visibile per tutti, ma nel giro di pochi mesi il mercato dei cosmetici subirà una vera trasformazione.
Meno sostanze a rischio, formule più delicate e maggiore attenzione alla sicurezza: è questa la direzione intrapresa dall’Unione Europea.