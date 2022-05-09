PARTINICO, SEQUESTRATI BENI PER 1,5 MILIONI DI EURO AD AZIENDA VITIVINICOLA

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip per un milione e mezzo di euro nei confronti di un'azienda che opera nel settore vitivi...

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip per un milione e mezzo di euro nei confronti di un'azienda che opera nel settore vitivinicolo e commercializzazione dei vini di Partinico.

Secondo le indagini delle Fiamme Gialle della compagnia di Partinico la società avrebbe commesso reati tributari attraverso dichiarazioni, fatture e documenti inesistenti.

"La finalità del presunto meccanismo fraudolento era quella di abbattere illecitamente il reddito imponibile della società - spiegano i finanzieri - attraverso la contabilizzazione da parte di quest'ultima di costi fittizi e la conseguente indebita detrazione dell'Iva". I due amministratori sono stati denunciati per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele. Denunciati invece per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte due amministratori di un'altra società che, secondo l'accusa, "era stata creata con lo scopo principale di attrarre a sé i beni immobili della prima" per "ostacolare le operazioni di riscossione da parte dell'amministrazione finanziaria". (ANSA).