PARTITI DUE CONVOGLI DI AIUTI UMANITARI DALLA PROTEZIONE CIVILE SICILIANA PER L'UCRAINA

È partito ieri pomeriggio, alla presenza del Direttore Generale della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, dalla sede Regionale della Protezione Civile di Largo Taormina 1 a San Giovanni la Punta (Ct), il secondo convoglio con aiuti umanitari provenienti dai comuni della Sicilia Orientale e raccolti con il contributo dei Club Service (Lions, Rotary, Kiwanis, Soroptimist, Inner Wheel) che hanno dato sostegno ad un gruppo spontaneo di volontarie Ucraine residenti in Sicilia.

Già un primo camion “gemello” contenente oltre 20Ton di aiuti era partito lo scorso

26.4.2022; ieri quindi se n’è aggiunto un altro, entrambi messi a disposizione dalla Di Martino trasporti.

Consegnerà al confine tra Polonia e Ucraina, aiuti umanitari, presìdi ospedalieri e prodotti medico sanitari. Da menzionare anche la raccolta speciale di materiale sanitario donato tra gli altri dal Humanitas Istituto Clinico, Catania e dalla Parrocchia San Giacomo Apostolo Maggiore, Panaghia Sumelà, Messina

“Si tratta del secondo convoglio di aiuti per l’Ucraina a cui la Protezione Civile Siciliana offre supporto logistico - spiega Salvo Cocina, Direttore Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile. La Regione Siciliana, risponde a delle lettere di aiuto ricevute nelle scorse settimane dal sindaco di Chernihiv, inviando prodotti di prima necessità e di sostegno alle popolazioni colpite dalla guerra.

Un plauso è rivolto ai ClubService che, in raccordo con molte farmacie catanesi, hanno fatto un lavoro straordinario e alla DiMartino trasporti che sta dando seguito a questa richiesta mettendo a disposizione gratuitamente il vettore gommato”.

Il carico di questi convogli verrà distribuito a favore degli sfollati delle città bombardate di Oster, Nizhyn, Bakhmat, Pryluky, Dnipro, Donetsk, Kharkiv e Lugansk.

Sono quattro le volontarie ucraine che dal 7 marzo si impegnano per gestire l’organizzazione di queste spedizioni (Elena Kaporina, Tetiana Revenok, Oksana Sekela e Liudmyla Sadkivska), una di loro seguirà il carico fino al confine con l’Ucraina, dove incontrerà i responsabili delle richieste fatte, per inviare documentazione del buon esito delle operazioni.

“In totale i due carichi riguardano oltre 40 tonnellate, 2800 colli, 64 bancali. Aver vissuto l'esperienza dell’ organizzazione del carico da destinare in Ucraina sul Tir della Di Martino, è stato un momento davvero emozionante - commenta Angelo Collura, esperto del Presidente della Regione per il Volontariato Siciliano. Rivolgo un sentito ringraziamento alla Protezione Civile regionale, ai funzionari presenti, in primis all’ing. Cocina per il prezioso ruolo di guida e coordinamento svolto, al dott. Beninato, responsabile del servizio Volontariato, all’arch. Ruffino, responsabile della logistica e alle Volontarie ucraine presenti che hanno materialmente eseguito le operazioni di raccolta, selezione ed etichettatura delle donazioni. Grande apprezzamento va rivolto anche a tutti gli amici, i riferimenti delle associazioni di Servizio, di Promozione Sociale e di Protezione Civile, i quali insieme con i funzionari del DRPC, hanno dato il loro fattivo contributo a questa generosa raccolta di beni.

Una nobile azione che risponde all’attenzione dedicata dal governo regionale, guidato dal Presidente Nello Musumeci, verso la tragedia umanitaria del popolo Ucraino a causa della guerra con la Russia”.