Parto in casa nel Messinese: intervento del 118, mamma e neonata stanno bene

Un delicato e straordinario intervento di soccorso si è svolto due notti fa per un parto avvenuto all’interno di un’abitazione privata nel Messinese. L’operazione è stata attivata dalla Centrale Opera...

Un delicato e straordinario intervento di soccorso si è svolto due notti fa per un parto avvenuto all’interno di un’abitazione privata nel Messinese. L’operazione è stata attivata dalla Centrale Operativa 118 di Messina, diretta dal dottor Domenico Runci.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di Capo d’Orlando, con gli autisti soccorritori Alessandro Lenzo e Tindara Saggio, supportati dall’unità Delta 26 di Brolo, con Antonella Ricciardello e Michelangelo Miragliotta.

Determinante l’intervento del medico Scaffidi Chiarello Calogera, che ha prestato immediata assistenza sanitaria alla madre e alla neonata, gestendo una situazione particolarmente complessa con grande professionalità.

Conclusa la fase emergenziale, mamma e bimba sono state trasportate all’Ospedale Barone Romeo di Patti, dove sono state affidate alle cure del personale sanitario per i controlli post-parto. Entrambe risultano in buone condizioni di salute.

Il presidente della SEUS, Riccardo Castro, ha espresso il proprio plauso agli equipaggi intervenuti per la prontezza operativa, l’elevato senso del dovere e la professionalità dimostrata, rivolgendo anche un caloroso benvenuto alla piccola Marta e i migliori auguri ai genitori.

Un intervento che conferma, ancora una volta, il grande valore umano e professionale del sistema di emergenza-urgenza siciliano, sempre pronto a garantire assistenza, sicurezza e speranza anche nelle situazioni più imprevedibili.