Pascham, "Percorsi urbani della memoria"

Sabato alle Ciminiere di Catania la mostra-convegno dedicata all'evento pasquale paternese: iniziativa di SiciliAntica e Assostampa (Foto, Giuseppe Barbagiovanni)

95047.it SiciliAntica sede di Paternò è stata ben lieta di accogliere l’invito da parte del giornalista Daniele Lo Porto, Segretario di Assostampa Catania, e di Piero Butera, Presidente provinciale SiciliAntica, di far conoscere, in occasione del Ventennale dell’Associazione SiciliAntica regionale, il caratteristico evento di Pasqua a Paternò attraverso le suggestive foto di Giuseppe Barbagiovanni, Responsabile regionale giovani SiciliAntica. Il tutto si è concretizzato in una Mostra/Convegno (Pascham) delle Foto che si svolgerà nel Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania, sabato 12 marzo 2016 alle ore 18,00.

Alla presentazione della Mostra interverranno lo storico Pippo Virgillito, Consigliere regionale SiciliAntica, e il critico fotografico (docente F.I.A.F.) Pippo Pappalardo. Seguirà la proiezione delle foto a cura di Giuseppe Barbagiovanni. Le immagini già pubblicate, nel 2003, nel volume Pascham con testi di Pippo Virgillito e Francesco Finocchiaro, hanno il pregio non solo di ricreare la solenne atmosfera di intima religiosità, nell’alternanza tra bianco e nero, simbolo del contrasto tra luce e tenebra, tra morte e resurrezione, ma anche di presentare angoli particolari dell’Acropoli di Paternò, che costituisce un unicum nel panorama architettonico della Sicilia.