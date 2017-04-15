PASQUA 2017 – Percorso della processione del Cristo Risorto

Pasqua di resurrezione - Domenica 16 aprile 2017Ore 08:00 nella chiesa di Santa Margherita V. e M. solenne celebrazione eucaristica presieduta dal rettore della chiesa, con la partecipazione dei porta...

Ore 08:00 nella chiesa di Santa Margherita V. e M. solenne celebrazione eucaristica presieduta dal rettore della chiesa, con la partecipazione dei portatori e benedizione delle nuove vesti processionali.

Ore 09:00 allo sparo di bombe e al suono festoso delle campane uscita dell'artistico simulacro del Cristo Risorto dalla chiesa S. Margherita V. e M. e processione per:via Roma, piazza indipendenza, via teatro, piazza San Francesco di Paola, piazza Umberto, piazza santa barbara, via provvidenza virgillito Bonaccorsi, via degli svevi, chiesa matrice.

Ore 10:30 nella chiesa matrice solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rev. do padre Giuseppe caponnetto.

Ore 11:30 uscita del simulacro dalla chiesa matrice e processione per : via degli svevi, cimitero monumentale, via degli svevi, via provv.virgillito Bonaccorsi. Trionfale ingresso del simulacro in piazza santa barbara, messaggio alla cittadinanza dal rettore della chiesa, spettacolo pirotecnico ed entrata nell'omonima chiesa.

Ore 17:00 nella chiesa Santa barbara V. e M. Solenne celebrazione eucaristica.

Ore 18:00 uscita dell'artistico simulacro del cristo risorto tra il suono delle campane e lo sparo di mortaretti e processione per : piazza santa barbara, via monastero, piazza indipendenza, via Vittorio Emanuele, piazza regina Margherita, via g. B. Nicolosi, via distefano, via circumvallazione, piazza Carlo Alberto, via balatelle, via scala vecchia, via g. Mameli, via abate meli, via rosolino pilo, via Vesuvio, via Aldo moro, via Pietro lupo, via f. Baracca, via Milazzo, piazza purgatorio, via circumvallazione, via baratta, via vasta, via Vittorio Emanuele, piazza regina Margherita, via Vittorio Emanuele e ingresso in piazza indipendenza dove sarà allestito uno spettacolo pirotecnico.



La processione continuando per via Roma farà il suo rientro nella chiesa Santa Margherita V. e M.

