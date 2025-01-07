PASSEGGIATA IN BICICLETTA: APRE AL PUBBLICO LA PISTA CICLOPEDONALE TRA CENTRO STORICO E PLAIA

Una partecipata passeggiata sulle due ruote promossa dall’Amministrazione Comunale a cui hanno aderito circa duecento ciclisti, cittadini amanti della bici e associazioni ambientaliste FIAB(Federazion...

Una partecipata passeggiata sulle due ruote promossa dall’Amministrazione Comunale a cui hanno aderito circa duecento ciclisti, cittadini amanti della bici e associazioni ambientaliste FIAB(Federazione Italiana Ambiente Bicicletta), Legambiente, Etna Viva e Sicilia in Bici, ha aperto ufficialmente alla pubblica fruizione la pista ciclopedonale realizzata sulle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio, con attraversamento sulla grande aiuola che immette su viale Kennedy.

Il serpentone che da piazza Duomo, nel giorno dell’Epifania, ha attraversato via Dusmet fino alla Plaia, aperto da pattuglie sulle due ruote della Polizia di Stato e della Polizia Locale, si è snodato in sicurezza lungo i due chilometri che collegano il centro storico con il faro Biscari, con una breve sosta al boschetto prima di riprendere il percorso inverso.

Tra i partecipanti anche il vicesindaco con delega alla mobilità Paolo La Greca e l’assessore alle manutenzioni Giovanni Petralia, i cui uffici hanno realizzato il progetto della pista ciclopedonale nell’ambito dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle due arterie stradali.

La sicurezza degli attraversamenti del percorso ciclopedonale, protetto da cordoli con alberature e per lunghi tratti rialzato dal sedime stradale, è inoltre garantita da impianti semaforici a chiamata.

“Finalmente -ha detto il vicesindaco La Greca- abbiamo un’infrastruttura per la mobilità sostenibile, vale a dire a tutela di ciclisti e pedoni che prima non esisteva, per connettere il centro cittadino con il lungomare sabbioso della Plaia”.

“Abbiamo riqualificato per intero uno dei percorsi in entrata e in uscita dalla città-ha spiegato l’assessore Petralia- perché oltre alla pista ciclopedonale abbiamo rifatto integralmente i marciapiedi da entrambi i lati che erano dissestati e pericolosi, rigenerato il manto di asfalto delle due carreggiate ora completamente nuovo, rifatto l’intero impianto di illuminazione con luci a led”.