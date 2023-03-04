PATATINE ALLA PAPRIKA CANCEROGENE RICHIAMATE DA TUTTI GLI SCAFFALI

Un lotto di un noto marchio è stato segnalato dal ministero della Salute per un possibile rischio chimico (ovvero la possibilità che i prodotti alimentari segnalati siano contaminati da un agente chim...

Un lotto di un noto marchio è stato segnalato dal ministero della Salute per un possibile rischio chimico (ovvero la possibilità che i prodotti alimentari segnalati siano contaminati da un agente chimico non segnalato, o che quest'ultimo sia presente in quantità che superano il limite disposto dalla Legge).

In questo caso, le confezioni del lotto richiamato potrebbero essere contaminate da olio minerale e, a seguito di una Direttiva dell'Unione Europea, poi recepita nell'ordinamento italiano, segnalato un possibile rischio cancerogeno, collegato appunto all'esposizione da oli minerali usati.

Nel dettaglio si tratta del lotto di produzione è 23.08.2023 Lot 237 delle patatine Viva Chips "Paprika Style", e in particolare le confezioni da 100 grammi.

Il marchio del prodotto è Viva Chips SOLID FOOD S.R.L. e il nome del produttore è SOLID FOOD S.R.L.. Il nome o la ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Monolith Italia Nord S.R.L., via Cappafredda 18 C, 37050, Roverchiara (VR). Lo stabilimento di produzione è sito in Romania, ed esattamente a Stel, 415600, Str.Lucian Biaga nr.9, Hala 2, judet Bihor.

La data di scadenza fissata per tali prodotti è il 23 agosto 2023.