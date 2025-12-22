Paternese arrestato per rapina: aggredito un pasticcere durante le consegne

L’efficace coordinamento della Centrale Operativa e la pronta risposta dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno consentito di mettere al sicuro la vittima di una rap...

L’efficace coordinamento della Centrale Operativa e la pronta risposta dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno consentito di mettere al sicuro la vittima di una rapina e recuperare il mezzo sottratto, assicurando alla Giustizia uno degli autori.

In particolare, a seguito della segnalazione riguardante una rapina appena consumata nel territorio di Santa Venerina, i Carabinieri e sono intervenuti con tempestività, prestando i primi soccorsi alla vittima, un pasticcere 57enne residente a Giarre e impiegato presso un esercizio commerciale della zona, che era stata aggredita da più soggetti travisati mentre stava effettuando delle consegne a bordo di un veicolo da lavoro.

L’uomo presentava evidenti segni di aggressione, ed è stato subito affidato alle cure del personale sanitario del 118 che lo ha portato presso l’ospedale di Giarre.

Parallelamente alle operazioni di soccorso, l’equipaggio, affiancato da altre pattuglie, ha avviato le indagini per risalire ai malviventi, riuscendo, in breve tempo, ad individuare il veicolo utilizzato nella fuga, ovvero il furgone oggetto della rapina. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso ad Acireale, dove la “gazzella” è riuscita a bloccare in sicurezza uno dei responsabili, un 36enne di Paternò, già noto alle Forze dell’Ordine.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Catania, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il veicolo recuperato, dopo i rilievi tecnici effettuati dal Nucleo Operativo di Giarre, è stato restituito al legittimo proprietario, mentre sono ancora in corso le indagini finalizzate all’identificazione dei complici.