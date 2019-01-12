PATERNESE DERUBATO IN UNA CASA A CASTIGLIONE

I Carabinieri della Stazione di Passopisciaro hanno denunciato un pregiudicato di 24 anni e la convivente, sua coetanea, poiché ritenuti responsabili del concorso in ricettazione.Dopo aver effettuato...

I Carabinieri della Stazione di Passopisciaro hanno denunciato un pregiudicato di 24 anni e la convivente, sua coetanea, poiché ritenuti responsabili del concorso in ricettazione.

Dopo aver effettuato dei lavori di ristrutturazione in un immobile di contrada Arcuria a Passopisciaro, frazione del comune di Castiglione di Sicilia ed adocchiato ciò che poteva servire per arredare ed ornare la propria abitazione,







il due hanno approfittato dell’assenza del proprietario, originario di Paternò, per forzare la porta d’ingresso dell’appartamento ed asportare: 1 lampada con paralume in tessuto; 1 tavolino in legno; 1 maxi schermo LCD; 1 apparato satellitare; nonché diverse piastrelle ornamentali in gres porcellanato.

Oggetti che i Carabinieri, a seguito della denuncia della vittima e svolgendo una breve ma proficua attività info-investigativa, hanno rinvenuto e sequestrato in casa dei due.