PATERNESE DI 76 ANNI CIRCOLAVA ARMATO A VACCARIZZO SENZA PORTO D'ARMI E NASCONDEVA LA PISTOLA SOTTO IL CUSCINO

Circolava armato senza avere il porto d’armi e conservava la pistola sotto al cuscino.

A seguito di una segnalazione, gli agenti della squadra Volanti della Questura hanno denunciato in stato di libertà un uomo originario di Paternò di 76 anni per detenzione illegale di arma.

L’uomo, infatti, andava in giro nella zona di Vaccarizzo, con una pistola, calibro 38, tenendola in mostra nella cinta dei pantaloni.

Dalla descrizione fornita, i poliziotti hanno agevolmente individuato l’uomo. I controlli hanno rivelato che, pur essendo titolare di una pistola da tanti anni, il 76enne non aveva il porto d’armi e, in ogni caso, avrebbe dovuto custodire l’arma nell’abitazione di residenza.

Da una perquisizione domiciliare, presso il villaggio della zona Vaccarizzo, gli agenti hanno avuto modo di constatare che l’uomo dormiva con la pistola sotto al cuscino, senza peraltro giustificarne il motivo e in evidente violazione delle norme sulla custodia dell’arma.

Per queste ragioni, i poliziotti hanno denunciato l’uomo all’Autorità giudiziaria per detenzione illegale di arma in un luogo diverso da quello comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

La pistola è stata sequestrata, unitamente a sei munizioni, e l’uomo perderà il diritto di detenere armi in futuro.