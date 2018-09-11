PATERNESE MUORE SULLA SS121

Tragico incidente, ieri sera,sulla Ss 121, proprio allo svincolo di Etnapolis, nel rettilineo che porta verso Paternò. A perdere la vita è stato Federico Del Popolo, 24 enne di Paternò, che a bordo di uno scooter percorreva la strada che porta al suo paese.

L’incidente è stato poco prima delle 20,30: subito è scattato l’allarme, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto,hanno capito che per il giovane

non c’era nulla da fare.

Il corpo era esanime, proprio sotto il guard rail che divide la Statale dallo svincolo che entra al centro commerciale, mentre lo scooter, era scivolato sull’asfalto, fermandosi sulla corsia di sorpasso, ad oltre 30 metri dal corpo della vittima.

Ancora poco chiara la dinamica,qualcuno diceva che forse era stato colpito da qualche altro mezzo, mentre l’ipotesi più accreditata, sarebbe quella che il giovane, per causa sconosciute,

sia finito proprio addosso al guard rail che separa la statale con la corsia di decelerazione. L’impatto è stato fatale per il giovane, che è rimasto

riverso sull’asfalto.

Straziante la scena all'arrivo dei genitori e dei parenti sul posto, che ancora non credevano che il corpo coperto

da una metallina sanitaria fosse quello del figlio.

Sul posto l’ambulanza del 118 ed i carabinieri di Paternò.

Per un breve periodo, la corsia in direzione Paternò è stata chiusa al traffico, per permettere ai carabinieri di eseguire i rilievi dell’incidente, che ha lasciato sul campo l’ennesima vittima, che ancora una volta colpisce una giovane vita.