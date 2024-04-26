PATERNESE SANZIONATO IN BLITZ ANTI-PARCHEGGIATORI ABUSIVI A CATANIA

Nel corso della serata di ieri, le pattuglie motomontate dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, hanno effettuato un servizio mirato alla repressione del fenom...

Nel corso della serata di ieri, le pattuglie motomontate dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, hanno effettuato un servizio mirato alla repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle zone del centro storico, provvedendo ad individuarne e sanzionarne quattro.

Nello specifico, in via Dusmet è stato sanzionato un 43enne pregiudicato catanese; lo stesso è risultato essere destinatario del DACUR, ancora da notificare, pertanto, gli operatori hanno provveduto a tale adempimento, inibendogli di fatto la frequentazione di determinate aree urbane.

Un altro pregiudicato 31enne di origini gelesi è stato individuato e sanzionato in piazza Manganelli, unitamente ad altro pregiudicato catanese 21enne.

Infine, in via Transito, è stato sanzionato un altro pregiudicato 32enne originario di Paternò.

Sempre nel corso della serata in via Dusmet, lato Piazza Borsellino, gli agenti hanno proceduto al controllo di un 27enne pregiudicato catanese intento ad esercitare illecitamente l’attività di posteggiatore abusivo. Questi si è mostrato sin da subito alquanto infastidito dal controllo. Gli operatori hanno quindi deciso di sottoporlo a perquisizione che ha dato esito positivo.

È stato infatti rinvenuto un coltello a serramanico nelle tasche dei pantaloni, che è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle attività di rito è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere.