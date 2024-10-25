PATERNÒ, 13ENNE IN SCOOTER ELETTRICO FERITO IN INCIDENTE IN VIA VITTORIO EMANUELE

Un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi questa sera a Paternò, nella parte alta di via Vittorio Emanuele, in prossimità del passaggio a livello. Il giovane era all...

Un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi questa sera a Paternò, nella parte alta di via Vittorio Emanuele, in prossimità del passaggio a livello.

Il giovane era alla guida di uno scooter elettrico quando si è scontrato con un'automobile, il cui conducente, secondo alcune testimonianze, si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. L'accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti e sono in corso accertamenti per verificare l’effettiva dinamica dei fatti.

Sul luogo dell'incidente è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha subito prestato assistenza al ragazzo, trasferendolo al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie.

Fortunatamente, il tredicenne indossava il casco al momento dell'impatto, un dettaglio che ha contribuito significativamente a ridurre la gravità delle ferite riportate e ad evitare conseguenze ben più gravi.

Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e identificare l'automobile coinvolta.

Resta ora da accertare se il conducente responsabile dello scontro abbia effettivamente abbandonato il luogo dell’incidente senza prestare soccorso, come ipotizzato dai testimoni.

PIER PAOLO NICOTRA