PATERNÒ: 16 ENNE CADE DAL TERZO PIANO

Serata di tragedie a Paternò, dopo la morte di un giovane 24 enne. Infatti un altro grave incidente è avvenuto intorno alle 22 in via Dalmazia, dove una 16 enne, per cause sconosciute, è caduta dal terzo piano di uno stabile, finendo dentro un pozzo luce, procurandosi diversi traumi e ferite. Al momento non si conosce l'esatta dinamica della caduta, anche se è stata subito esclusa l'ipotesi del tentato suicidio. Infatti sembra che la causa della caduta, sia stata accidentale. Sul posto l'ambulanza del 118 ed i carabinieri. La ragazza è stata portata all'ospedale di Paternò, ed era vigile e cosciente, anche se solo degli esami approfonditi potranno fare capire l'entità delle ferite riportate.