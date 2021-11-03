95047

PATERNO': 28 NUOVI SOGGETTI POSITIVI IN UNA SETTIMANA, SONO 61 GLI ATTUALI POSITIVI

03 novembre 2021 15:06
Arriva il consueto aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò.

I  dati raffrontati ai precedenti, evidenziano negli ultimi sette giorni  un peggioramento  della situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale ecco i dati

ATTUALI POSITIVI 61 soggetti (+28)  rispetto ad i dati del 27/10/2021
OSPEDALIZZATI 1 soggetti (+1rispetto ad i dati del 27/10/2021
QUARANTENA 151 (+28 ) rispetto ad i dati del 27/10/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 03/11/2021 ORE 14:58

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 61 di cui 1 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 151. I dati sono in continuo aggiornamento.

