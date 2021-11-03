PATERNO': 28 NUOVI SOGGETTI POSITIVI IN UNA SETTIMANA, SONO 61 GLI ATTUALI POSITIVI
Arriva il consueto aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò.
I dati raffrontati ai precedenti, evidenziano negli ultimi sette giorni un peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale ecco i dati
ATTUALI POSITIVI 61 soggetti (+28) rispetto ad i dati del 27/10/2021
OSPEDALIZZATI 1 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 27/10/2021
QUARANTENA 151 (+28 ) rispetto ad i dati del 27/10/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 61 di cui 1 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 151. I dati sono in continuo aggiornamento.