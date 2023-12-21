PATERNÒ: 3 GIOVANI SEGNALATI IN PREFETTURA E SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER 5MILA EURO

Nell’ambito del piano straordinario di controllo “Natale Sereno”, che impegna i Carabinieri del Comando Provinciale etneo, con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti durante le festi...

Nell’ambito del piano straordinario di controllo “Natale Sereno”, che impegna i Carabinieri del Comando Provinciale etneo, con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti durante le festività, i militari della Stazione di Paternò hanno effettuato un servizio preventivo con l’obbiettivo di contrastare tanto l’illegalità diffusa, quanto le violazioni al Codice della Strada connesse alle condotte di guida pericolose.

Nell’occasione, l’articolato dispositivo supportato dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, ha predisposto una serie di controlli preventivi alle attività commerciali del posto senza, tuttavia, riscontrare, nel corso dell’attività ispettiva, alcuna irregolarità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al termine delle perquisizioni personali, effettuate per la ricerca di droga nei confronti di automobilisti sottoposti a controllo, nonché, di persone appiedate in transito, tra via Vittorio Emanuele e Piazza Indipendenza, i militari dell’Arma hanno ottenuto riscontro per 3 giovani di Paternò.

Questi ultimi, in particolare, trovati in possessi di modiche quantità di sostanze stupefacenti, per un totale di 8 grammi complessivi di marijuana, sono stati segnalati quali “assuntori”, alla locale Prefettura.

Per quanto concerne infine le attività relative al controllo della circolazione stradale, a corollario dei risultati operativi raggiunti, sono stati predisposti dai militari dell’Arma una serie di posti di controllo lungo i principali assi viari e i luoghi maggiormente esposti sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Al riguardo, al termine del servizio, sono state identificate 62 persone e 37 autoveicoli, accertando 14 violazioni al Codice della Strada (prevalentemente per mancata copertura assicurativa e revisione periodica) con conseguenti sanzioni per un importo complessivo di circa 5.000 euro, nonché, il sequestro/ fermo amministrativo di 2 veicoli.

I Carabinieri hanno inoltre ritirato tre documenti di guida e circolazione e decurtato complessivamente 18 punti.