PATERNO': 33 I POSITIVI AL CORONAVIRUS, NESSUNO RICOVERATO
I dati si riferiscono al Covid-19 comunicati nella giornata di oggi, 21 ottobre 2021, da parte dell'amministrazione comunale.
I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 113
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/10/2021 ORE 14:00
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 33 di cui 0 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 113. I dati sono in continuo aggiornamento.