PATERNO': 40 enne ai domiciliari per droga
A cura di Redazione
12 febbraio 2018 20:45
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato il 40enne Giuseppe MOBILIA del posto, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo si
L’uomo, condannato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Paternò il 5 novembre del 2011, dovrà scontare ai domiciliari la pena di mesi 9 di reclusione.