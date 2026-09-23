Paternò, scegli il progetto da finanziare: aperte le votazioni, ecco i 5 in gara

Si vota online con SPID o CIE. Cinque le proposte ammesse alla Democrazia Partecipata 2026

PATERNÒ – È partita la votazione online per scegliere i progetti della Democrazia Partecipata 2026 del Comune di Paternò.

Le votazioni resteranno aperte fino alle ore 18:00 del 21 ottobre 2026. Potranno partecipare i cittadini residenti a Paternò, accedendo alla piattaforma dedicata attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Sono cinque i progetti ammessi alla fase finale.

1. “Mobilità per tutti: un Doblò per la nostra comunità”

La proposta, presentata da Luigi Aiello per la Confraternita di Misericordia di Paternò ODV, prevede l’acquisto di un veicolo usato appositamente allestito per il trasporto di persone con disabilità, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, inclusione ed efficienza nei servizi di trasporto sanitario.

2. “La Fabbrica dell’Opera dei Pupi”

Il progetto di Massimo Carmelo Scuto, della Compagnia Teatrale Thalìa, punta a coinvolgere il pubblico nel processo creativo dell’Opera dei Pupi, valorizzando una delle tradizioni culturali siciliane e favorendo la trasmissione dei mestieri e dei valori legati al teatro alle nuove generazioni.

3. “Castello In…Cantato”

La proposta è presentata da Salvatore Coniglio per l’Associazione musicale culturale Coro Polifonico Sturm und Drang e Orchestra da Camera l’Estro Armonico di Paternò. Sono previste quattro giornate di eventi all’interno del Castello di Paternò, con musica, poesia, danza, giochi, racconti, leggende, conferenze e spettacoli con il coinvolgimento diretto del pubblico.

4. “Il Cantastorie che viene dal Sud: Ciccio Busacca nel teatro di Dario Fo e Franca Rame”

Il progetto, proposto da Francesca Busacca per l’Associazione culturale Cantastorie Busacca, prevede una mostra dedicata al rapporto artistico e culturale tra Ciccio Busacca, Dario Fo e Franca Rame. L’iniziativa sarà accompagnata da una giornata di studi presso l’Università di Messina e da un concerto conclusivo.

5. “V-UCI Cinema – Il Grande schermo torna in Piazza”

La proposta di Giuseppe Castro, del gruppo politico “VOCE”, prevede l’organizzazione periodica di proiezioni cinematografiche in uno spazio pubblico comunale attrezzato, con film destinati a famiglie e bambini e documentari a carattere sociale e culturale.

Ogni cittadino avente diritto potrà esprimere una preferenza, entrando nella piattaforma online del Comune, autenticandosi con SPID o CIE, selezionando il progetto scelto e cliccando sul pulsante “VOTA”.

Il Comune ha inoltre messo a disposizione un video tutorial per spiegare passo dopo passo le modalità di partecipazione alla votazione.

La consultazione si concluderà alle 18:00 del 21 ottobre 2026. Successivamente si procederà allo scrutinio e i risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Paternò.