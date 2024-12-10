PATERNO'. 55ENNE COLPITO AGLI ARTI INFERIORI: IL RESPONSABILE SAREBBE ANCORA IN FUGA, INDAGINI IN CORSO

Emergono nuovi dettagli sul grave fatto di cronaca verificatosi ieri sera, che ha sconvolto la comunità di Paternò. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da colpi di fucile agl...

Emergono nuovi dettagli sul grave fatto di cronaca verificatosi ieri sera, che ha sconvolto la comunità di Paternò. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da colpi di fucile agli arti inferiori, tra le zone di Santa Barbara e Gancia.

La vittima, originaria di Paternò, è stata soccorsa tempestivamente e trasportata d'urgenza all'ospedale Santissimo Salvatore.

Secondo quanto riportato, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici stanno monitorando attentamente la sua condizione per escludere eventuali complicazioni. L'intervento rapido dei sanitari è stato determinante per stabilizzare il ferito.

Le autorità, al momento, mantengono il massimo riserbo, ma si apprende che l'individuo sospettato di aver sparato sarebbe attualmente irreperibile e ricercato dalle forze dell'ordine.

Gli inquirenti proseguono senza sosta con le indagini per identificare con certezza il responsabile e ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Le autorità hanno dichiarato che ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore, quando sarà possibile diffondere informazioni più dettagliate sia sulla situazione clinica della vittima sia sulle piste investigative.

La notizia resta in aggiornamento.