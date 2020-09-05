Paternò: 6 a 0 nella prima uscita stagionale contro il Castiglione di Sicilia

Dopo un attesa durata più di sei mesi, il Paternò è finalmente tornato in campo, anche se soltanto per un’amichevole, che da il via alla nuova stagione dei rossazzurri, impegnati nel prossimo campiona...

Dopo un attesa durata più di sei mesi, il Paternò è finalmente tornato in campo, anche se soltanto per un’amichevole, che da il via alla nuova stagione dei rossazzurri, impegnati nel prossimo campionato di serie D. La squadra del presidente Mazzamuto, dopo una brillante campagna acquisti, ha svolto due settimane di ritiro a Castiglione di Sicilia e tornerà ad allenarsi al Falcone-Borsellino dalla prossima settimana. Nel primo test stagionale i ragazzi di mister Catalano si sono imposti per 6 a 0 sul ASD Castiglione di Sicilia (squadra militante in 2° categoria), mandando buoni segnali al proprio allenatore e dimostrando di avere già una buona forma fisica e un buon ritmo. Da segnalare la prestazione di Pino Truglio, in campo per tutti gli 80 minuti e infaticabile rullo compressore del centrocampo paternese, oltre che autore di una doppietta.

CRONACA

Il Paternò, privo di una lunga lista di affaticati per i carichi di lavoro dei giorni presenti (Cocuzza, Khoris, La Piana, Baglione, Manfrè e Cinquemani su tutti), ha schierato nel corso dei due tempi tutti i giocatori a disposizione, tra i quali molti giovani. Il primo tempo, inevitabilmente vista la forma fisica, inizia a ritmo lento, con le due squadre che per lo più pensano a girare il pallone. Il risultato si sblocca all’8°, quando, dopo una carambola sul difensore avversario, Truglio approfitta del rimbalzo favorevole per bucare le mani del portiere con un tiro al volo. Passano soltanto 3 minuti e su calcio d’angolo il solito Bontempo, specialista nel gioco aereo in area avversaria, con un terzo tempo insacca il 2 a 0. Dopo questo uno-due il Paternò torna a palleggiare, girando a due tocchi il pallone e provando quache schema, ma non arriva quasi mai alla conclusione. A metà primo tempo però, con due buone azioni manovrate, i rossazzurri realizzano il terzo e quarto goal, rispettivamente con Carioto e Maiorano.

Nel secondo tempo Catalano da spazio ai giovani e a qualche nuovo acquisto, lasciando riposare i vari Raimondi, Bontempo (rientrato poi nel finale), Carioto e Scapellato. Al 4° Castorina, 2003 molto interessante tecnicamente, con un gran tiro a giro col mancino sigla il quinto goal del Paternò.

Chiude le marcature ancora Truglio che, dopo una bella azione personale, incrocia sul secondo palo.

Nel finale annullato un goal al Castiglione per fuorigioco di Calabrò su lancio di Antonuzzo.

Le prossime settimane serviranno dunque alla squadra per raggiungere lo stato di forma ideale per affrontare il primo impegno ufficiale, ossia il match di Coppa Italia di giorno 20 settembre, che precederà di una settimana la prima giornata di campionato.

GIANLUCA RUFFINO

FOTO PAGINA UFFICIALE PATERNÒ CALCIO