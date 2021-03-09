PATERNÒ: 60ENNE INVESTITO IN VIA GIOVANNI VERGA
Tantissima paura oggi intorno le ore 13 a Paternò, un uomo di è stato investito da un autovettura.
Il sinistro e avvenuto nei pressi dell’incrocio di Via Giovanni Verga e di via Mediterraneo.
Per cause non ancora note un 60enne è stato investito da una Ford Fiesta guidata da una donna 80enne.
L'uomo è rimasto a terra cosciente e dolorante da una gamba per circa venti minuti a causa dell’ambulanza non disponibile in zona e proveniente da Gravina.
Appena giunti sul posto, i sanitari hanno dato le prime cure del caso e poi hanno trasferito l'uomo all'ospedale per le cure del caso, fortunatamente in discrete condizioni.
Sul posto per i rilievi e tutti gli accertamenti necessari e stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale.
Il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e dei rilievi