PATERNO': 62ENNE TROVATA MORTA IN CASA, FORSE UN MALORE
E' stato probabilmente un malore a stroncare l'esistenza della signora Rita, una 62enne trovata morta in casa questo pomeriggio dopo che i vicini avevano fatto scattare l'allarme preoccupati per non a...
E' stato probabilmente un malore a stroncare l'esistenza della signora Rita, una 62enne trovata morta in casa questo pomeriggio dopo che i vicini avevano fatto scattare l'allarme preoccupati per non aver ricevuto risposta dalla giornata di ieri.
È accaduto in un appartamento vico Leone XIII traversa di via Balatelle, Zona scala vecchia,
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia Municipale e un ambulanza del 118.
Quando i soccorritori sono entrati hanno rinvenuto la signora riversa nel letto.
Inutili, purtroppo, i soccorsi. La donna era già morta.