PATERNO': 62ENNE TROVATA MORTA IN CASA, FORSE UN MALORE

A cura di Redazione Redazione
09 febbraio 2019 19:58
Paternò
News
E' stato probabilmente un malore a stroncare l'esistenza della signora Rita, una 62enne trovata morta in casa questo pomeriggio dopo che i vicini avevano fatto scattare l'allarme preoccupati per non aver ricevuto risposta dalla giornata di ieri.

È accaduto in un appartamento vico Leone XIII traversa di via Balatelle, Zona scala vecchia,

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia Municipale e un ambulanza del 118.

Quando i soccorritori sono entrati hanno rinvenuto la signora riversa nel letto.

Inutili, purtroppo, i soccorsi. La donna era già morta.

