PATERNO': 75ENNE TROVATA MORTA A CASA

E' stato vano l'Intervento di vari Enti, per una donna che viveva da sola a Paternò. La signora G.M. 75 anni, che abitava in via Canonico Renna, è stata rinvenuta senza vita pochi minuti fa,nel suo appartamento in centro città, forse a causa di un malore.









A dare l'allarme i vicini di casa che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna è che non la vedevamo da qualche giorno. La signora è stata ritrovata vestita sul letto e con il telefono in mano, ma purtroppo non è riuscita a chiedere il necessario aiuto. Sul posto Carabinieri, vigili del fuoco e 118. Una tragedia della solitudine, come purtroppo ne accadono sempre più spesso tra gli anziani.

###Flash###

Non risponde da giorni, così scatta l’allarme.

Intervento in corso dei vigili del fuoco in via Canonico Renna, per entrare in un abitazione dove da alcuni ore un anziana non da cenni di vita.









Sul posto anche i carabinieri e ambulanza. Il tratto di strada è attualmente chiusa al traffico.