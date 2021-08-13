PATERNÒ.78 ENNE HA UN MALORE E MUORE MENTRE ERA CON LA BICI

Ennesimo lutto per la città di Paternò.Non c’è stato niente da fare per l’uomo di 79 anni che, questa mattina, venerdì 13 agoato 2021, si è accasciato a terra in via Emanuele Bellia a Paternò causa di...

Non c’è stato niente da fare per l’uomo di 79 anni che, questa mattina, venerdì 13 agoato 2021, si è accasciato a terra in via Emanuele Bellia a Paternò causa di un malore.

La vittima, che in quel momento stava accompagnando la bicicletta a piedi si è sentito male e si è accasciato a terra.

Le cause della caduta, infatti, sembravano inizialmente riconducibili ad un incidente stradale.

Ma anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza da un attività vicino al luogo della tragedia, hanno confermato che la bici non ha avuto nessun contatto con altri veicoli o mezzi in transito.

Immediatamente soccorso dai passanti e da un ambulanza che ha raggiunto il luogo dell’incidente, dopo aver tentato di rianimare l’uomo, non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Sul posto gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi, il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.