PATERNO': 93ENNE NON RISPONDE AL FIGLIO, INTERVENGONO I VVF, MA TUTTO OK

Per un attimo, si è temuto di rivivere una vicenda vista da poco a Paternò, ma per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi. Una 93 enne, che abita da sola in via Circumvallazione, da un intero pomeriggio non rispondeva alle chiamate del figlio, che giustamente, si è preoccupato andando a casa della madre, ma trovando la porta chiusa.









Senza tentennare, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno aperto la porta, per fortuna ritrovando l'anziana donna profondamente addormentata. Sul posto anche un'ambulanza del 118, che però non ha dovuto effettuare nessun intervento, tranne che controllare la donna e tranquillizzare tutti sulle buone condizioni.