Paternò, a Ferragosto rifiuti ritirati regolarmente

Paternò, 13 agosto 2025 – Anche a Ferragosto la raccolta differenziata non si ferma.

La società Dusty, che gestisce il servizio di igiene urbana a Paternò, informa che venerdì 15 agosto il ritiro porta a porta dei rifiuti sarà effettuato regolarmente, secondo il calendario consueto.

Per quella giornata, il Centro comunale di raccolta sarà aperto solo in orario mattutino, mentre nel pomeriggio resterà chiuso. Sospeso, invece, il servizio di numero verde.

Dusty ricorda che il rispetto del calendario e delle corrette modalità di conferimento è fondamentale per garantire l’efficienza del servizio, ridurre l’impatto ambientale e mantenere il decoro urbano anche nei giorni festivi.

L’azienda invita i cittadini a collaborare, sottolineando che una raccolta differenziata puntuale contribuisce a migliorare la qualità della vita e l’immagine della città.