PATERNÒ: A FUOCO CAMION CHE TRASPORTAVA PAGLIA - FOTO

Ieri pomeriggio lungo la Sp 24, in territorio di Paternò, un camion adibito al trasporto di paglia ha preso fuoco, andando completamente distrutto dalle fiamme.Le cause, oltre alle alte temperature di...

29 giugno 2017 08:04
Cronaca
Ieri pomeriggio lungo la Sp 24, in territorio di Paternò, un camion adibito al trasporto di paglia ha preso fuoco, andando completamente distrutto dalle fiamme.

Le cause, oltre alle alte temperature di questi giorni, sembra siano da ricondurre ad una scintilla arrivata sul rimorchio del mezzo da un incendio di sterpaglie che stava prendendo vita sul ciglio della strada.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Catania Nord insieme ad un’autobotte di rincalzo della Centrale di Catania che hanno messo in sicurezza l’uomo alla guida del camion.

Il conducente,  è rimasto fortunatamente illeso. 

 

