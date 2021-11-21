PATERNÒ: INCENDIO IN UN ABITAZIONE, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

FLASHMomenti di paura intorno alle ore 18.30 di oggi, domenica 21 Novembre 2021 a Paternò.Per cause non note al momento, sì è verificato un incendio in un abitazione sita al quarto piano di via Liber...

Momenti di paura intorno alle ore 18.30 di oggi, domenica 21 Novembre 2021 a Paternò.

Per cause non note al momento, sì è verificato un incendio in un abitazione sita al quarto piano di via Libertà.

L'incendio sarebbe scaturito dal forno a legna, interessando alcuni oggetti che si trovavano nelle vicinanze.

Prevvidenziale è stato l'intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'immobile.

Fortunatamente non ci sono feriti.

Il tratto di strada è stato chiuso al transito veicolare per permettere le operazioni in totale sicurezza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO