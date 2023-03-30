PATERNO’. A FUOCO RIFIUTI ABBANDONATI IN ZONA SAN MARCO
A cura di Redazione
30 marzo 2023 21:20
Incendio in contrada San Marco. Vanno in fumo rifiuti abbandonati.
Il rogo è divampato nella serata di oggi, 30 Marzo 2023.
Non solo sacchetti di immondizia di natura domestica ma anche scarti di varia altra natura.
Al momento restano ignote le cause all’origine del rogo