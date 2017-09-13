PATERNÓ: A FUOCO STERPAGLIE E COPERTONI

Una densa e alta colonna di fumo nero, visibile a parecchi chilometri di distanza, s’è levata intorno alle ore 10, zona collina storica, dietro al cimitero monumentale.L'odore e il colore del fumo las...

Una densa e alta colonna di fumo nero, visibile a parecchi chilometri di distanza, s’è levata intorno alle ore 10, zona collina storica, dietro al cimitero monumentale.

L'odore e il colore del fumo lasciano intendere che a bruciare, insieme alle sterpaglie, siano anche pneumatici o altre cose in gomma e plastica.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco