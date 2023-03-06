PATERNÒ. A FUOCO UN APPARTAMENTO A CAUSA DELLA STUFA, NESSUN FERITO

AGGIORNAMENTO Fortunatamente non si registrano feriti, ma tanta paura per gli occupanti dell'immobile in via Bolzano, una traversa che collega via Fallica con Via Canonico RennaA scatenare l'incendio...

Fortunatamente non si registrano feriti, ma tanta paura per gli occupanti dell'immobile in via Bolzano, una traversa che collega via Fallica con Via Canonico Renna

A scatenare l'incendio sarebbe stata la stufa a legno ubicata all'ultimo piano della palazzina, facendo crollare il tetto in legno ed il solaio sottostante del secondo piano.

Gli occupanti dell'immobile accorgendosi in tempo della grave situazione sono riusciti a mettersi in salvo.

Sul posto prontamente intervenuti I Vigili del Fuoco di Paternò con il supporto dei colleghi del distaccamento Nord e due autobotti provenienti da Catania.

Essendo la via molto stretta , l'intervento è stato abbastanza complesso, i vigili del fuoco sono entrati all'interno per spegnere le alte fiamme che si sono sprigionate, visibili, come da foto, da notevole distanza.

All'interno vi erano due bombole del gas, che fortunatamente non sono esplosi.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, tuttora in corso sono presenti in via precauzionale due ambulanze del 118 ed i carabinieri per le operazioni di rito.

Un incendio si è sviluppato questa sera intorno alle ore 21.30 in via Bolzano a Paternò, nei pressi di via Fallica.

Notizie frammentarie al momento, secondo le quali ad andare a fuoco sarebbe stato un appartamento completamente avvolto dalle fiamme che hanno causato ingenti danni.

Sul posto stanno operando I Vigili del Fuoco di Paternò con l'ausilio di altre squadre proveniente dal Comando di Catania.

Le fiamme sono ancora alte, e l'intervento è risultato complicato a causa della strada che ha reso difficile l'arrivo sul posto dei pompieri.

In via precauzionale sono presenti anche i sanitari del 118

Per tutti i rilievi sono presenti i carabinieri di Paternò

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO