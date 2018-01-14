Paterno' a "La Milano Sanremo 2018" con i Duo.Zero

Sono Siciliani entrambi di Paterno' i Duo.0( duo punto zero)i giovani musicisti che si sono aggiudicati un prestigioso posto ne "La Milano Sanremo della Canzone Italiana"Il concorso, nato per analogia...

Sono Siciliani entrambi di Paterno' i Duo.0( duo punto zero)i giovani musicisti che si sono aggiudicati un prestigioso posto ne "La Milano Sanremo della Canzone Italiana"

Il concorso, nato per analogia con la notoria gara ciclistica dal progetto ideato dalla REA in collaborazione con il grupporea100radio e noise symphony music allo scopo di mantenere alto il prestigio ed il valore della canzone italiana. Per l'edizione 2018 il concorso ha dato l'opportunita' di ottenere l'ambita vetrina a solo 15 musicisti in tutta Italia a cui viene offerto un tour radiofonico anche di interviste live oltre che la tanto agognata vetrina sanremese.

Il Duo acustico lanciato dalla Associazione ArteSpettacoli di Barbara Cassisi e Deborah & Jessica Finocchiaro, e proprio per volere della Presidente Barbara Cassisi che per prima.ha creduto in loro, è composto dall'avvocato Mariarosaria Finocchiaro (voce e fiati) e Davide Pistorio (chitarra) è stato selezionato con il brano "Di Te" che sta gia' riscuotendo un enorme successo essendosi classificati primi nell'ancora provvisoria classifica di gradimento popolare.

Sebbene il Duo abbia gia' ottenuto di diritto la promozione radiofonica italiana ed una piu' che meritata esibizione dal vivo a Piazza Colombo Sanremo, durante il Festival della canzone italiana alla presenza di discografici, emittenti radiofoniche, testate gionalistiche e i cantanti ormai famosi, ricordiamo che è ancora in gioco il premio social che sara' assegnato a Sanremo a chi avra' ottenuto piu' "visualizzazioni" e "mi piace" sull'ormai noto social Facebook.

Auguriamo tanta fortuna ai nostri amici e conterranei e aiutiamo la Sicilia a vincere anche questo premio cliccando Mi Piace a "Duo.0 - Di Te" nella pagina ufficiale de "La Milano Sanremo della Canzone Italiana".