PATERNO’ A UN MESE DALLA TRAGEDIA, PER NON DIMENTICARE
E’ passato un mese, dalla terribile tragedia che ha scosso dalle fondamenta Paternò. Che ancora piange 4 vittime senza sapere il perché. Un dramma che forse non avrà mai spiegazione, ma a cui dobbiamo...
E’ passato un mese, dalla terribile tragedia che ha scosso dalle fondamenta Paternò. Che ancora piange 4 vittime senza sapere il perché. Un dramma che forse non avrà mai spiegazione, ma a cui dobbiamo assolutamente dare un senso. “Chi muore resta nei ricordi di chi lo ha amato” dice un vecchio detto, e noi vogliamo ricordare soprattutto due bambini, che in questa tragedia sono stati doppiamente vittime. Per questo la nostra raccolta, fatta con il cuore e la volontà di raggiungere due scopi. Uno quello del ricordo di due vittime innocenti, che hanno avuto troncata la loro infanzia, e l’altro motivo è quello di REGALARE alla città, e soprattutto ai più piccoli, una villetta nuova, sicura e con tanti giochi. Per questo la raccolta per non dimenticare, in cui abbiamo ricevuto la solidarietà di tante persone, in cui ci siamo impegnati a chiedere aiuto a tutti, non per Noi attenzione, ma per la città, la nostra città e i nostri figli.
Molti ci hanno snobbato, criticato, ma noi andiamo avanti con la consapevolezza di mettersi alla prova, e con il generoso aiuto di tanti.
Il nostro obiettivo sarà raggiunto, andremo avanti fino alla fine. Lo dobbiamo a tutti Voi, che in migliaia ogni giorno ci seguite (quest’anno il 42% in più rispetto all’anno precedente che era già positivo dati Google analitycs) lo dobbiamo a tutti quelli che ci hanno aiutato in questa raccolta. Ma soprattutto lo dobbiamo a Daniele e Gabriele, due angeli, forse volati in cielo troppo presto. Lo dobbiamo fare per NON DIMENTICARE….
Il Direttore Luigi Saitta