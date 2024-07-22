PATERNO'. ABBANDONO ABUSIVO DI RIFIUTI ALL'ANGOLO DI VIA CARSO, LA FOTO SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE

La nostra redazione ha ricevuto una segnalazione riguardante un preoccupante episodio di abbandono abusivo di rifiuti all'angolo di via Carso. Questo comportamento incivile sta generando seri disagi p...

La nostra redazione ha ricevuto una segnalazione riguardante un preoccupante episodio di abbandono abusivo di rifiuti all'angolo di via Carso. Questo comportamento incivile sta generando seri disagi per i residenti della zona, che si vedono costretti a convivere con una situazione di degrado ambientale.

Un residente ha voluto lanciare un messaggio chiaro e deciso, rivolgendosi direttamente al responsabile di questi atti:

"Ciao gentile utente che ti riconosci in questa fotografia. Sicuramente ieri sera i sacchi d'immondizia ti saranno caduti dalle mani, pertanto il nostro annuncio non è di denuncia ma di smarrimento. Potrai venire a ritirare quello che hai smarrito esattamente dove lo hai lasciato cioè in via Carso. Abbiamo i video e per la privacy evitiamo a pubblicare, l'utente avvisa se i fatti proseguiranno saremo costretti a denunciare il tutto all'autorità competenti."

Secondo le testimonianze raccolte, ogni sera sacchi di spazzatura vengono abbandonati nello stesso punto, contribuendo a un peggioramento delle condizioni igieniche e dell'estetica urbana. I residenti sono stanchi di dover affrontare questo problema quotidianamente e chiedono maggiore rispetto per l'ambiente e per la comunità.

La segnalazione potrebbe portare a sanzioni amministrative e, in casi più gravi, a conseguenze legali.

Ringraziamo il cittadino che ha segnalato l'accaduto per il suo impegno e invitiamo tutti a vigilare e a segnalare eventuali comportamenti scorretti.

Se avete ulteriori segnalazioni o desiderate contribuire alla pulizia e al decoro urbano, non esitate a contattarci. La nostra redazione è sempre pronta a supportare iniziative a favore dell'ambiente e della comunità.